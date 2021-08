Di ieri la notizia che Vincenzo Milillo è il nuovo Dg del Foggia. Queste, rilasciate ai canali ufficiali del club, le sue prime parole in rossonero: “Ringrazio il Presidente Nicola Canonico persona eccezionale, imprenditore di primissimo livello e, non ultimo, grande competente di calcio, per la fiducia e per la nuova e gratificante opportunità professionale. Il ruolo di Direttore Generale è un incarico stimolante e di grande responsabilità che cercherò di svolgere mettendo a disposizione del Calcio Foggia 1920 il massimo impegno e la massima serietà. Questa che intraprendo è una sfida professionale che mi onora e sono felice di affrontarla in questo club centenario che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano. Forza Foggia!”