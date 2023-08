Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Empoli FC le prestazioni sportive di Alessio Rossi fino al 30 giugno 2024.



Rossi, centrocampista nato a Cecina (LI) il 03 dicembre 2003, cresce nel settore giovanile dell’Empoli per poi fare il debutto nella scorsa stagione tra i professionisti vestendo la maglia del San Donato Tavarnelle in Serie C con la quale colleziona 28 presenze, 1 gol e 4 assist.



Il neo-acquisto rossonero ha collezionato anche 9 presenze nella nazionale italiana U17.