Il Foggia, attraverso una nota stampa, ha voluto precisare la situazione di Marco Frigerio, centrocampista rossonero, oltre a puntualizzare alcune situazioni di calciomercato.

Riportiamo di seguito il comunicato:



"Il Calcio Foggia 1920 fa il punto della situazione rispetto ad alcune vicende legate al club rossonero:



Per Frigerio, attualmente nostro tesserato, non sono arrivate proposte idonee. Perciò, qualora nelle prossime ore la situazione rimanesse tale, gli verrà proposto un rinnovo di contratto.



La società precisa inoltre che sta lavorando alacremente per portare a Foggia altri nuovi innesti di categoria utili a completare la rosa guidata da mister Cudini che, quotidianamente, sta lavorando per prepararsi ad affrontare la nuova stagione.



Infine, ricordiamo che la dirigenza, coadiuvata da un team di esperti, si sta adoperando per provare a chiudere, a nostro favore, la battaglia legale che ci vedrà tra i protagonisti, il prossimo 29 agosto, davanti al Consiglio di Stato. Si tratta di una lotta che deve vederci tutti uniti con un unico cuore: quello rossonero”.