Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito con la formula del prestito temporaneo con diritto di riscatto, dalla Società A.C. Perugia Calcio, le prestazioni sportive del portiere Nicola Leali. Nato il 17 febbraio del 1993, a Castiglione delle Stiviere, Leali esordisce giovanissimo, il 15 maggio del 2011 a 18 anni, in serie A con la maglia del Brescia. L’anno successivo, sempre con il Brescia colleziona 16 presenze in serie B. Nell’estate del 2012 il passaggio alla Juventus che lo gira in prestito prima al Lanciano in B, poi allo Spezia, sempre in B, quindi al Cesena, serie A, e infine al Frosinone, ancora serie A. Nelle due stagioni successive Leali fa esperienze all’estero. Prima in Grecia con l’Olympiacos, con cui fa anche l’esordio in UEFA Champions League e in Europa League, e poi con la casacca dello Zulte Waregem, Belgio, 6 presenze nella Jupiler Pro League e 2 presenze in Uefa Europa League. Nel 2018 rompe il legame con la Juventus. A gennaio passa al Perugia in serie B, prima in prestito e poi, nell’estate dello stesso anno, in via definitiva. A Nicola Leali va il benvenuto di tutta la famiglia rossonera.