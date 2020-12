È finita l'avventura di Jens Naessens con il Foggia.

La società ha infatti comunicato di aver provveduto alla rescissione consensuale del contratto con il giocatore, che a inizio novembre aveva rimediato la rottura del tendine d'Achille.

"Il club augura all'attaccante belga una pronta guarigione ed un rapido rientro sul campo da gioco, ringraziandolo per la professionalità dimostrata in questi mesi vissuti con la maglia rossonera" fanno sapere dal Foggia.

Con la "casella" lasciata libera dal 29enne, a gennaio la società avrà quindi la possibilità di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto avanzato.