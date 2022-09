Roberto Boscaglia non è più l'allenatore del Foggia, il comunicato: "Il Calcio Foggia 1920 comunica che alle ore 21 di martedì 27 settembre è avvenuta la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico della prima squadra Roberto Boscaglia con il club rossonero.

Il Calcio Foggia 1920 augura a mister Boscaglia le migliori fortune per il futuro".



Ieri sera è stato fatto esplodere da ignoti un potente petardo nel cortile del suo condominio, mandando in frantumi una finestra.