Foggia, UFFICIALE: torna Cudini

è nuovamente l'allenatore del. Il tecnico classe '73 era stato esonerato a dicembre con la squadra affidata a Tommaso Coletti, a sua volta allontanato per il ritorno di Cudini.- Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato, nuovamente, la guida tecnica della prima squadra a mister Mirko Cudini. Il tecnico marchigiano che ha diretto i Satannelli dal 26 luglio al 14 dicembre 2023, aveva raccolto 22 punti con un'ottima partenza, collezionando 7 risultati utili consecutivi nelle prime 8 gare di campionato. La società di via Gioberti ha deciso dunque di tornare sui propri passi e richiamarlo alla guida del Foggia. Mister Cudini commenta così, ai microfoni del club, il suo ritorno sulla panchina rossonera: "Sono contento di poter tornare, ma in questo momento le parole non servono, bisogna solo lavorare e pensare al bene del Foggia". Bentornato e buon lavoro mister Cudini.