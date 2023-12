Costa caro lo 0-0 contro il Potenza al Foggia. Attraverso i canali ufficiali della Lega Pro si apprende, infatti, che il tecnico dei Satanelli, Mirko Cudini, ha ricevuto un turno di stop da parte del Giudice Sportivo "per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava nei suoi confronti una frase irriguardosa per dissentire su una sua decisione" e "per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, pronunciato al suo indirizzo frasi irrispettose". Il Foggia dovrà dunque fare a meno del proprio tecnico nella gara del prossimo weekend in casa dell'Audace Cerignola.