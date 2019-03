Il terzino del Foggia Marco Zambelli ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Brescia, squadra in cui ha militato per gran parte della carriera: "Brescia è stata casa mia per metà della mia vita, tornarci da avversario per la prima volta dopo quasi 11 anni sarà un’esperienza nuova. Siamo consapevoli di affrontare la prima della classe, ma abbiamo bisogno di punti e andremo a giocarcela perché lo sappiamo fare e perché è l’unico modo per fare risultato. Giocheremo contro una signora squadra che merita di essere nella posizione di classifica che occupa, dall'altra parte troverà un Foggia fastidioso e voglioso di fare punti per continuare il percorso verso la salvezza".