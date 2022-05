Incertezza sul futuro a Foggia di Zdenek Zeman, che oggi compie 75 anni. Il tecnico boemo, impegnato stasera contro la Virtus Entella nei playoff di Serie C, ha spiegato a La Gazzetta del Mezzogiorno: "Rimpianti o felicità per quello che ho vissuto? Non sono mai contento a pieno. Avrei potuto fare di più e meglio. Mai accontentarsi, bisogna sempre lavorare per migliorarsi. Di pagine belle ce ne sono state tante, mi auguro che il meglio debba ancora venire. Anche di momento brutti ce ne sono stati parecchi, per incomprensioni che fanno parte del calcio e della vita. Ne parleremo col presidente dopo i playoff. Lui ha le sue idee, io la mia: vedremo se troveremo punti d'incontro".