Il tecnico del Foggia Zdenek Zeman ha parlato ai microfoni di Mitico Channel: "Il calcio in generale, da quando ho iniziato, è cambiato molto, così come i giocatori, ma non so dire se in peggio o meglio. Oggi c'è molto fisico, è più calcio di posizione che di movimento, ma chiaramente anche la tecnica ci deve essere: vincere e dare qualcosa alla gente, emozioni, son comunque rimaste le cose più importanti. Io torno a Foggia per la quarta volta, nel corso degli anni abbiamo fatto divertire, ho sempre cercato di aiutare i ragazzi a crescere per fare qualcosa nel calcio, e voglio farlo anche ora: la squadra che ho adesso non è completa, devono arrivare anche altri calciatori, servono centrocampisti e un altro attaccante, ma son contento. Abbiamo i nostri obiettivi e spero di tenerli. Vorrei portare il Foggia in alto, non è facile ricostruire una squadra da capo ed essere competitivi subito, ma spero che la gente abbia pazienza e i ragazzi diano il meglio. Il calcio senza i tifosi non mi dice niente, quindi se chiudono... chiudo anche io".