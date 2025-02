Folle rimonta del Real Madrid sul Manchester City: da 2-1 a 2-3 in 6', decisivi Brahim Diaz e Bellingham

Getty Images

, con la formazione allenata da Carlo Ancelotti che compie una rimonta clamorosa, grazie alla scossa data da Brahim Diaz, entrato all'84'. La gara la indirizzano i padroni di casa, che si portano in vantaggio con. La risposta del Real, arriva nel secondo tempo, conche, in acrobazia, pareggia i conti. E' nel finale, però, che succedo di tutto: l'attaccante norvegese porta di nuovo avanti il City su rigore, ma quando sembra tutto finito,pareggia, dopo 2' dal suo ingresso in campo. In pieno recupero, poi, una sciagurata retroguardia del Manchester si fa cogliere impreparata e Vincius ne approfitta, superando Ederson con un pallonetto, spinto in rete da. Per capire chi accederà agli ottavi di finale, però, bisognerà aspettare la gara di ritorno al Santiago Bernabeu, in programma mercoledì 19 febbraio alle ore 21.

19' Haaland (M), 60' Mbappé (R), 80' Haaland (M), 86' Brahim Diaz (R), 90+ 2' Bellingham (R)Ederson; Akanji (46' Lewis), Ruben Dias, Aké (61' Kovacic), Gvardiol; Stones, Bernardo Silva, De Bruyne (84' Gundogan); Savinho (84' Marmoush), Grealish (30' Foden), Haaland. All. GuardiolaCourtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy, Camavinga, Ceballos (81' Modric), Bellingham, Rodrygo (84' B. Diaz), Vinicius, Mbappé (90+2' Garcia). All. Ancelotti.

Turpin77' - Rigore per il Manchester City: Ceballos stende Foden in area di rigore. Per Turpin non ci sono dubbi, è penalty.

63' - Che occasione per i Blancos: cross al centro di Mbappé che attraversa tutta l'area di rigore e arriva sui piedi di Valverde, che calcia di potenza: pallone fuori di un soffio.53' - Vinicius scappa sulla corsia di sinistra e crossa al centro per il colpo di testa di Bellingham, che finisce fuori.46' - Subito occasione per il City: De Bruyne per Haaland, che va al tiro: il pallone, deviato da Camavinga, prende una strana traiettoria e sbatte sul montante.

45+3' - Errore di Mbappé che, da ottima posizione, non inquadra la porta.45+2' - Altra occasione per i Blancos: Vinicius scarica il pallone per Camavinga che apparecchia la conclusione a Mbappé: deviazione decisiva di Aké, che manda in angolo.43' - Occasione per il Real Madrid: Valverde si ritaglia lo spazio in avanti e va al tiro, con il pallone che si alza di poco sopra la traversa.35' - Gran tiro dalla distanza di Foden: respinge Courtois.24' - Arriva subito la risposta del Real: grande giocata di Vinicius che va al tiro: pallone sulla traversa.

Grande azione dei padroni di casa che parte dall'imbucata di Gvardiol per Haaland, che appoggia per Grealish. L'inglese alza il pallone per la sponda di petto del difensore croato che trova il norvegese che non sbaglia.11' - Doppia occasione per il Real: prima Ederson ferma Mbappé da ottima posizione, poi Mendy - dopo una grande manovra dei Blancos - calcia addosso al portiere del City.9' - La prima occasione del match è del Real: imbucata per Vinicius che supera Ederson, che lo stende in area di rigore. Turpin indica il dischetto, ma nello stesso istante alza la mano per segnalare la posizione di fuorigioco del brasiliano.