SCÈNE INCROYABLE À MONTPELLIER ET MATCH SUSPENDU !



Un pétard, lancé par un supporter de Montpellier, a explosé au pied de Mory Diaw.



Le gardien de Clermont s’est immédiatement écroulé et est évacué sur civière.



. Allo Stade de la Mosson si affrontanonell'8ª giornata di Ligue 1, con la partita sul risultato diper i padroni di casa e pochi secondi rimasti da giocare il sipario è pronto a calare. Non per un tifoso del Montpellier, che opta per il gesto sconsiderato: lancia un petardo verso, portiere della formazione ospite,Immediato l'intervento dei soccorsi, cheL'accaduto mette in discussione il risultato del match che potrebbe non essere omologato, potrebbe anche essere decretata la sconfitta a tavolino per il Montpellier.