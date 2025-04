Follia Mbappé, entrata killer su Blanco e rosso diretto. Rischia più giornate di squalifica e l'11 maggio c'è il Clasico

Disgusting ‘tackle’ by Mbappe… vicious intent and could have broken the guy’s leg. Red card should be the very least of his punishment. pic.twitter.com/eeR0WWJKC7 — Piers Morgan (@piersmorgan) April 13, 2025

Ilrischia di perdere per qualche partita il proprio bomber, la propria stella,. L'attaccante francese si è infatti reso protagonista di un'entrata killer ai danni dinel corso del primo tempo della gara che stava vedendo le Meregnues avanti per 1-0 sull'Alaves. Un fallo (Immagini Dazn) inla palla che era già stata calciata da tempo, conche ha messo a serio rischio l'incolumità fisica del centrocampista spagnolo.

L'arbitro Soto Grado in un primo momento non aveva sanzionato l'intervento con il rosso diretto ed è stato il var ad intervenire, suggerendo unaPer la punta francese ex-PSG è lae tutte e quattro sono state rimeditato per un rosso diretto.L'intervento killer, visto e rivisto al monitor è sicuramente brutto e porterà inevitabilmente adIl calendario del Real Madrid in campionato prevede, dopo la gara di oggi contro l'Alaves e dopo il ritorno con l'Arsenal nei quarti di Champions League (all'andata finì 3-0 per i Gunners) un super incontro conche sicuramente Mbappé salterà e due sfide controche inframezzeranno laAnche in caso di 3 giornate di squalificaperché un'espulsione presa in campionato non viene scontata in Copa del Rey e viceversa, mae che potrebbe di fatto decidere la corsa per la vittoria della Liga.