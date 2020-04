Se qualcuno credeva che gli improbabili appelli di Donald Trump sull'esposizione prolungata ai raggi solari o la somministrazione di disinfettanti per sconfiggere il coronavirus sarebbero caduti nel vuoto, sarà rimasto certamente deluso. Secondo quanto riferiscono diversi quotidiani, il New York City Poison Control Center ha ricevuto un numero considerevole di telefonate (circa 100) lo scorso 24 aprile, nella fascia oraria che va dalle 9 del mattino alle 15.



Una situazione che non si è verificata soltanto nella Grande Mela, ma anche nello stato del Maryland, come riporta un portavoce del Governatore locale: diverse persone hanno ingurgitato o chiesto informazioni sull'uso di disinfettanti domestici, scatenando il panico. Fortunatamente non c'è stata nessuna vittima, ma le dichiarazioni di Trump, oltre a generare sconcerto presso opinione pubblica e comunità scientifica, rischiano di alimentare ulteriormente la paura e dare adito ad azioni sconsiderate da parte dei cittadini.