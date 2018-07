Un'altro affare a cifre monstre, un'altra autentica follia dopo i 222 milioni spesi per Neymar soltanto la scorsa estate e che potrebbe far impallidire anche il colpo Cristiano Ronaldo-Juve. Il Paris Saint Germain vuole un nuovo maxi-acquisto e ha individuato in Philippe Coutinho del Barcellona il candidato ideale.



OFFERTA FOLLE - Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il patron del PSG, Al Khelaifi è pronto a presentare un'offerta da 270 milioni di euro al Barcellona per il trequartista brasiliano. Una follia economica, ma indispensabile per convincere il club catalano che ha acquistato Coutinho soltanto lo scorso gennaio per 160 milioni di euro dal Liverpool. I 270 milioni, tra l'altro, potrebbero non bastare dato che nei contratti del fantasista ex-Inter c'è anche una clausola rescissoria da 400 milioni.



I MOTIVI - La scelta del PSG, che comunque è ancora sotto la lente d'ingrandimento della Uefa per il Fair Play Finanziario (e questo complica inevitabilmente l'operazione ndr.) è mirata soprattutto a cercare di trattenere Neymar a Parigi. Il Real Madrid sta infatti facendo di tutto per fare della stella brasiliana l'uomo simbolo del post-Cristiano Ronaldo. Acquistare uno dei giocatori a lui più legati come Coutinho aiuterebbe il PSG nel respingere le avances del club madrileno per Neymar.