Follia Zaniolo dopo Roma-Fiorentina Primavera, la denuncia dei giallorossi: "Ha preso a pugni due ragazzi"

Una stagione estremamente complicata, prima con la maglia dell'Atalanta e poi con quella della Fiorentina, che rischia di concludersi nel peggiore dei modi. Con ogni probabilità,farà ritorno in Turchia, al Galatasaray, nei prossimi giorni, ma– che si disputava a Viola Park – rischia di generare ben altro tipo di problemi per il calciatore che ha indossato nella sua carriera la maglia giallorossa dal 2018 a gennaio 2023.



Secondo quanto riporta il portale Violanews, che ha raccolto le testimonianze di alcuni rappresentanti della Roma, Zaniolo si trovava in tribuna per seguire il match. Al suo termine, l'ex nazionale è stato trovato nello spogliatoio riservato alla formazione giallorossa, senza autorizzazione e apparentemente per orinare. Il gesto sarebbe stato interpretato come provocatorio dalla delegazione giallorossa e ne sarebbe nato un parapiglia, al termine del quale si suppone che il giocatore della Fiorentina abbia colpito una persona con un pugno.

Per la cronaca, la partita è stata vinta per 2-1 dai viola, che accedono così alla finale del campionato Primavera, dove affronteranno la vincente della prossima sfida tra Sassuolo ed Inter. Questa la posizione ufficiale nel comunicato diffuso dalla Roma: "Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso.La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport".Qualche minuto più tardi è arrivato il chiarimento da parte della Fiorentina, che nella ricostruzione offre una versione differente: ": "al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via".