Il nuovo centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho si è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa. Queste le sue parole:



"Sono sempre stato affascinato dalla città di Verona e dai suoi tifosi. È una città che mi è sempre piaciuta molto anche dal punto di vista artistico e in questi giorni la sto scoprendo, qui sto davvero bene. In ritiro quest'estate anche Simeone mi ha confermato la bellezza della città e mi ha consigliato di venire qui se ne avessi avuto l'opportunità".



BARONI - "Ha influito moltissimo, il mister mi ha valorizzato al massimo in passato, conosco il suo lavoro e so quanto può tirare fuori da ognuno di noi".



RUOLO - "Proprio mister Baroni quando giocavo alla Reggina qualche anno fa mi ha insegnato a ricoprire diversi ruoli. Nasco mezz'ala, poi nel tempo mi sono spostato un po' più avanti. In ogni caso penso sia più importante la volontà che ci si mette: non mi soffermo molto sul ruolo, do il mio contributo ai compagni in qualsiasi ruolo venga schierato".