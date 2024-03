Folorunsho in Nazionale, i complimenti della ex squadra: ‘Primo giocatore azzurro nella nostra storia’

Tra le novità dell’Italia di Luciano Spalletti per le prossime amichevoli ci sono Lorenzo Lucca, Raoul Bellanova e. Due prime volte da ricordare e festeggiare sui social. Per la prima chiamata in azzurro del centrocampista del Verona - preso in estate in prestito dal Napoli - sono arrivati anche i complimenti della Virtus Francavilla, ex squadra di Folorunsho che in biancazzurro ha giocato due stagioni in Serie C dal 2017 al 2019.- La Virtus Francavilla, oggi terzultima nel girone C di Serie C e a rischio retrocessione (-10 dalla salvezza), ha si è complimentata con Folorunsho ricordando il suo periodo nel club: “La società si congratula con il nostro ex calciatore Michale Folorunsho che è stato convocato in Nazionale dal tecnico Luciano Spalletti per due amichevoli contro Venezuela ed Ecuador.. Il Presidente Antonio Magri e tutto il mondo biancazzurro si congratulano con Michael per questo importante traguardo".- Nel Verona di Baroni Folorunsho sta trovando quasi sempre spazio:. Quattro gol e un assist, due reti nelle ultime tre partite giocate e una di queste contro la Juventus; è stata la sua miglior partita con gol e assist. Un po’ mediano un po’ trequartista, la maggior parte delle volte gioca più vicino alla porta per sfruttare i suoi inserimenti.- Luciano Spalletti sta provando qualche esperimento in vista dell’Europeo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Il ct dell’Italia ha diramato la lista per le due amichevoli che gli Azzurri giocheranno durante la sosta delle nazionali:. I prossimi impegni, poi, saranno a giugno, per le ultime due amichevoli pre Europeo: il 4 con la Turchia e l’8 con la Bosnia.