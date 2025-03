Fondazione Milan x Success Academy Soccer Program: evento a New York per il progetto supportato dal club rossonero

AFP via Getty Images

Prosegue il lavoro di, che dal 2006 a New York porta avanti il. Si tratta di un'iniziativa che offre a tutti i bambini, indipendentemente dal loro background o dai mezzi finanziari, l'opportunità di giocare a calcio e integrarlo all'interno della loro routine scolastica.Un programma non solo finalizzato a favorire lo sviluppo individuale, ma anche a promuovere la crescita positiva e inclusiva del calcio negli Stati Uniti.supporta il progetto a partire dalla stagione 2021-2022, fornendo alla Success Academy borse di studio sportive, consentendo così a ragazzi e ragazze di giocare a calcio.

Il Soccer Program è stato creato con l'obiettivo di rendere il calcio accessibile a tutti, abbattendo le barriere legate all'origine, alla razza, alla religione o alle condizioni finanziarie. Negli Stati Uniti, il calcio è spesso percepito come uno sport elitario, reso inaccessibile a gran parte della popolazione a causa del modello pay-to-play. Questa disuguaglianza è ancora più evidente in una città multiculturale come New York, dove le disparità sociali ed economiche sono significative. Per questo motivo, il progetto si concentra principalmente sui quartieri di Brooklyn, Harlem, Queens e Bronx, dove molte famiglie affrontano difficoltà finanziarie e non possono permettersi un'istruzione di qualità, per non parlare di programmi sportivi a pagamento. La Success Academy si impegna a promuovere un cambiamento socio-culturale duraturo offrendo ai giovani svantaggiati l'opportunità di accedere a sport di alto livello e a una formazione educativa. Allo stesso tempo, l'iniziativa contribuisce allo sviluppo del calcio negli Stati Uniti, con un'attenzione particolare al sistema scolastico pubblico.

Il Soccer Program ad oggi conta 450 ragazzi e ragazze di età compresa tra 6 e 15 anni, tutti studenti provenienti da scuole charter nei quartieri partecipanti. Di questi, l'85% proviene da famiglie a basso reddito. Uno degli aspetti più distintivi del programma è la grande diversità dei partecipanti, sia in termini di genere che di etnia: il 76% dei bambini è afroamericano, il 15% latino, l'1% asiatico e un altro 3% multirazziale. Questa ricchezza culturale e inclusività sono al centro del progetto, che continua a costruire un futuro migliore per migliaia di giovani e a plasmare una nuova generazione di atleti e cittadini.

La novità di questa stagione è che il progetto sarà supportato anche grazie al contributo di Off-White, Official Style and Culture Curator di AC Milan. Off-White ha lanciato con noi un progetto sociale tre stagioni fa chiamato "I Support Sport for Change", creando delle t-shirt in edizione limitata il cui ricavato viene devoluto a Fondazione Milan per sostenere iniziative sociali concordate congiuntamente. Di seguito i dettagli delle stagioni precedenti:Stagione 2022-2023: progetto MilanStagione 2023-2024: progetto NairobiLe magliette, con un nuovo design ma mantenendo elementi delle versioni precedenti, saranno disponibili per l'acquisto nella seconda metà della stagione, da aprile 2025, supportate da una campagna di comunicazione internazionale, come nelle edizioni precedenti.

Sarà anche annunciata la partnership tra Milan e OFF-White con il lancio di una maglietta per supportare la Success Academy.