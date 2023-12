Ha del clamoroso quanto successo nella gara di apertura della. Al 12' del primo tempo, laè statadal direttore di gara, dopo che iIl motivo del gesto particolare, fa riferimento alla protesta contro la, che- Quanto successo durante Borussia M'Gladbach-Werder Brema, ha uncon protagonista sempre il tifo tedesco. Nel match di Champions League tra Borussia Dortmund e Newcastle, infatti, i, e di come esse siano interessate solamente ai soldi e non allo sport.e il forte supporto per i loro club,in risposta alle prese di potere da parte delle istituzioni. Il lancio di monete avvenuto nella sfida di ieri tra 'Gladbach e Werder Brema, è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi di protesta con protagonista il tifo tedesco. Basti pensare che nell'intervallo tra Milan e Borussia Dortmund - nella gara di andata dei gironi di Champions League - il famoso Muro Giallo aveva esposto degli, che recitavano: "Andate dietro ai soldi e non ascoltate l'opinione dei tifosi", "I ricchi diventano ancora più ricchi, fermate le riforme della UCL!", "Competizione corretta per tutti", "", "". Un'altra grande protesta è avvenuta nella gara di Champions League tra Borussia Dortmund e Newcastle, quando la tifoseria giallonera ha esposto uno, del presidente Fifae dell'ex patron della Juve, con la scritta: "Non vi interessa lo sport,". Oltre al Borussia Dortmund, anche l'altro colosso tedesco - il- aveva mostrato, durante la sfida di Champions League con il Galatasaray,. I sostenitori del club bavarese, infatti, avevano mostrato uno striscione che recitava: "Il 95% dei tifosi ama il calcio, il 5% sono idioti che sfruttano il calcio.e la plutocrazia dell'Associazione dei Club Europei (ECA)."., compresa quella di ieri,davanti alle prese di potere, ma anzi, vuole proteggere a tutti i costi il calcio e far sì che il denaro non venga messo davanti a tutto.- Le forti proteste che vedono come protagonista il tifo tedesco nascono dal fatto che,come Bayern Monaco, Amburgo, Borussia Dortmund, Schalke 04, Werder Brema e Borussia M'Gladbach,. Il caso che ha fatto infuriare il calcio tedesco e ha dato il via a malumori in Germania, è quello del. Squadra rilevata dal patron di Red Bull Dietrich Mateschitz e. Il club è, infatti, considerato come una società calcistica creata solamente per macinare soldi. E' quindi questo il motivo per cui