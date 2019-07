Lavuole tornare a sognare. Riaccendere gli animi soffocati dei tifosi, donare rinnovato entusiasmo alla piazza. Dopo le cessioni, sono arrivati i primi colpi, mirati, non banali, ma neanche esaltanti. Serve un sussulto, una vampata di calore per risvegliare passioni e ricordi sopiti. La miccia giallorossa ha un nome e un cognome ben precisi: GonzaloDa settimane Petrachi ha individuato nell’argentino della Juventus l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. Lo ha anche ammesso nella conferenza stampa con cui si è presentato: “Chi lo discute è un pazzo! Per tornare al meglio, non ha soluzione migliore della Roma. Qua potrebbe seguire le orme del suo connazionale Batistuta, che ha lasciato un segno indelebile”. Paulo Fonseca è della stessa idea del ds. Vuole piazzare al centro dell’attacco il classe ’87 e, per vincere le sue ritrosie, ha deciso di scendere in campo in prima persona, come fatto con Veretout. Per questo, telefono in mano,Ci sono comunque diverse situazioni da chiarire con i bianconeri. In queste ore, come raccontato da calciomercato.com ( QUI ),Higuain è fuori dal progetto, deve andare via, sia per una questione tecnica (sfoltire un affollato reparto offensivo) che economica (percepisce 7,5 milioni netti a stagione più bonus per altri due anni)., così come ha capito che proposte concrete migliori rispetto a quella di Petrachi e Fonseca difficilmente arriveranno.per il cartellino del giocatore, che dovrebbe però spalmare il suo ingaggio. Se si dovesse convincere, l’argentino dovrebbe quindi trovare un’intesa con i campioni d’Italia sulla buonuscita. Diversi incastri che, per necessità, potrebbero trovare ben presto soluzione. Re di Roma e nuovo Batistuta: Higuain riflette.@andreasereni90