Paulo Fonseca ha parlato oggi in conferenza stampa verso Roma-Crotone, match in programma domani all'Olimpico: "3 o 4 nuovi titolari per la Roma da Champions l'anno prossimo? Non è giusto io parli del futuro quando io non ci sarò più. Sono mancati calciatori importanti nei momenti determinanti quest'anno".



TANTI INFORTUNI - "Stop muscolari? Io parlo della stagione con me, da marzo è così, a parte Zaniolo e Smalling che non sono problemi muscolari. È successo così, giocavano sempre gli stessi e giocavamo tanto, ma come ho detto in passato penso sia successo un po' ovunque così. Sono situazioni che possono capitare".



DARBOE - "Giocherà titolare domani".



TRE CENTROCAMPISTI - "Vediamo chi abbiamo, è una questione importante. Ma è una possibilità".



OBIETTIVO - "Dobbiamo giocare per arrivare più avanti possibile, la società non mi ha chiesto nulla. Chi gioca deve andare in campo per vincere".



FUTURO - "Penso alle prossime quattro partite, non al futuro".



GIOVANI - "Importante lavorare con la prima squadra. La connessione con la Primavera è importante, lavorano molto bene, il merito è di tutti e soprattutto dell'allenatore della Primavera".



CHI TORNA - "Penso di non recuperare nessuno per domani. Contro l'Inter due o tre invece li recuperiamo mi aspetto".