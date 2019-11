Paulo Fonseca ai canali dell’Uefa, il tecnico ha presentato il match, raccontando anche qualche sfumatura della sua routine pre-partita.



“Prime delle partite passo del tempo con i miei figli e mia moglie. La mia routine pre-match è fare la barba, vestirmi e ascoltare un po’ di musica. Faccio cose normali. Il look? Normalmente uso l’abito del club per ogni competizione”.



Sul rapporto con la squadra nei pre-partita.

Nella riunione con la squadra prima del match sono l’unico a parlare. A fine primo tempo possiamo anche avere un confronto su alcuni particolari con uno o due giocatori, parlando di situazioni individuali. Per parlare poi di ogni problema c’è l’intera settimana, ma dopo le partite sono l’unico a parlare.



L’atmosfera nello spogliatoio.

Personalmente mi piace ascoltare musica nello spogliatoio. Voglio che i giocatori restino concentrati. Non mi piace che si scherzi e che si faccia rumore. L’ambiente deve essere positivo.



Sul tempo libero.

Non ne ho molto. Passiamo molto tempo allo stadio, negli hotel o a viaggiare. Quando ho tempo libero lo passo con la mia famiglia. Facciamo dei viaggi di un giorno o stiamo a casa. Mi piace guardare i film o le serie su Netflix. Quando sono a casa guardo tante partite, soprattutto del campionato italiano, è impossibile staccare completamente. Qualche volta approfitto durante il tragitto sino allo stadio per guardarle, oppure la notte o dopo cena. Questa è la natura di ogni professionista, mi diverte molto guardare il calcio.