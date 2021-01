L'allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria per 3-1 ottenuta sul. Non solo la gara, ma anche il caso Dzeko al centro del dibattito."Io devo mantenere sempre l’equilibrio. Un mio vecchio allenatore diceva che gli allenatori hanno la valigia pronta, la nostra vita è così. Non l’ho fatta, io sono sempre stato tranquillo e concentrato sul lavoro"."Abbiamo fatto gol alla miglior difesa del campionato, non è facile fare 3 gol a una squadra così aggressiva. Penso che la squadra ha capito che dovevamo cambiare le intenzioni. La nostra prima parte è stata perfetta, abbiamo segnato contro una squadra fortissima"."Era importante vedere che dopo la sconfitta contro lo Spezia ha reagito bene, la squadra ci sta credendo, sta lavorando insieme ed è questo l’importante.Dzeko? Devo dire che la cosa importante è quello che ha fatto la squadra. Avremo la possibilità di parlarne di questo. Dobbiamo valutare ora quello che hanno fatto i giocatori oggi."La squadra stava dimostrando che non dipende da un solo giocatore, abbiamo cambiato spesso, la squadra ha sempre risposto bene. La squadra non dipende da un singolo, e non parlo solo di Dzeko. La cosa più importante è quello che possiamo fare insieme"."Penso che sono partite diverse. Oggi era importante avere profondità e lucidità, era troppo importante. Penso che sia una questione di mentalità della squadra credere che può vincere con le grandi squadre. Abbiamo avuto poco continuità con quelle squadre, ma stiamo lavorando sulla testa dei giocatori in questo senso"."Quello che è cambiato dopo il Derby perso è che siamo usciti dalla Coppa e abbiamo avuto una settimana lunga e abbiamo lavorato di più, è stato importante avere questo tempo per lavorare bene, Quando giochiamo ogni tre giorni è difficile recuperare. Questa settimana abbiamo potuto lavorare tutti i giorni, credo sia qui la differenza"."Io ho principi e valori che mi guidano e sono importanti per me e valgono più di tutto. Se ho preteso le scuse da Dzeko? No, Non è vero"