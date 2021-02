L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta contro il Braga e che manda i giallorossi agli ottavi di Europa League.



ATTEGGIAMENTO - “L’atteggiamento in questa situazione è importante, mi piace il sacrificio dei miei calciatori, abbiamo avuto rispetto per una squadra che è forte, penso che abbiamo vinto bene”.



DZEKO KO - “Vediamo cos’ha, non penso sia niente di grave, però valuteremo domani. Mi è piaciuto molto, così come Borja Mayoral, è importante avere competitività in questa situazione”.



MILAN - “Per noi è importante contro una grandissima squadra che sta bene, ora è importante recuperare i giocatori e siamo riusciti questa sera a gestire le forze. Abbiamo affrontato questa seconda partita in maniera diversa, con i difensori non abbiamo potuto fare gestioni, è stato importante vincere a Braga per gestire la squadra”.



AVVERSARIA - “Vedendo le squadre che ci sono, posso dire che sono squadre forti ed è difficile scegliere una squadra perché sono tutte forti, aspettiamo domani. Il nostro obiettivo è andare il più avanti possibile”.