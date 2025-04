Fonseca: "Il Milan ha vinto uno Scudetto in dieci anni. E' un periodo difficile, ma è stato un piacere"

Federico Targetti

36 minuti fa

L'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Guardian, è tornato sui rossoneri e sul suo periodo



"Nell'ultimo decennio il Milan ha vinto una volta la Serie A. È un periodo difficile per loro. È stato un piacere essere lì e mi dispiace davvero di non aver avuto tempo per continuare a lavorare. Penso che la mentalità in Italia sia completamente diversa da quella in Inghilterra, dove si dà tempo all'allenatore. Ma è il modo in cui vivono il calcio lì".



Nei suoi mesi da tecnico del Diavolo, dal 1 luglio al 30 dicembre 2024, Fonseca ha guidato la formazione meneghina in 24 partite, con una media punti di 1,75 a gara. In Serie A 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte (media punti 1,59), mentre in Champions League 12 punti in 6 partite (media precisa di 2).