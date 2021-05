Il futuro di Paulo Fonseca è ancora un enigma, l'unica certezza è che non sarà alla Roma. Come scrive il quotidiano Record il portoghese potrebbe raccogliere l'eredità di Rudi Garcia al Lione. L'ex Shakhtar è in lizza insieme a De Zerbi del Sassuolo, Galtier del Lille e Gallardo del RiverPlate . Il giornale precisa addirittura che Jean-Michel Aulas avrebbe di persona contattato Fonseca, che ora studia la proposta.