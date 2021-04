Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: “In ogni partita abbiamo una strategia. Per quasi tutta la stagione si è detto che la Roma era la squadra che giocava meglio. In queste due partite contro l’Ajax abbiamo preparato una strategia diversa, specie nella seconda gara. Noi abbiamo la nostra identità, non è questo che caratterizza la nostra squadra. Quando abbiamo bisogno di fare una strategia diversa la facciamo”.



IL SUO LAVORO - “Lavoro per far vincere la Roma, non per convincere le persone. Quando si vince abbiamo più persone dalla nostra parte, quando non si vince ne abbiamo di più contro. Succede con tutti gli allenatori, lo capisco, ma la cosa più importante è lavorare per la Roma”.



PERDERE DOPO L’EUROPA - “Questa è una stagione particolare. Posso dare molti esempi: prima dell’Europa League il Villarreal ha perso, prima della Champions ha pareggiato il Bayern. L’Arsenal è decimo. Succedono altre cose: queste squadre che giocano ogni tre giorni hanno meno giocatori disponibili. Questo influenza il risultato. E’ una situazione delle squadre impegnate nelle competizioni europee”.



PASTORE TITOLARE? - “Domani vediamo”.