Fonseca, messaggio al Milan: 'Marsiglia? Nessun accordo. Tutto è possibile'

L'ex tecnico della Roma ha svolto un lavoro eccellente alla guida del Lille, che sta lottando per un posto nella prossima Champions League, ed è finito nel mirino di Milan e Olympique Marsiglia. In Francia, nelle ultime ore, si è parlato molto di un suo possibile accordo con il club di Longoria (Il Marsiglia sta spingendo sempre più per convincere il tecnico del Lille, mettendo sul piatto una proposta di contratto di tre anni, con l'obiettivo è di anticipare la concorrenza del Milan ed evitare sorprese in caso di rilancio),

MILAN, IL MARSIGLIA SPINGE PER FONSECA

Non so chi abbia detto queste cose, ma non è vero. Non ho un accordo con un altro club. Sono totalmente concentrato sulle nostre ultime due partite e deciderò dopo. Oggi non voglio parlare di tutto questo. Voglio pensare a Nantes e Nizza.Paulo Fonseca ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dovrà fare una scelta importante per il suo futuro, a stretto giro di posta.

L’unica sicurezza è che Fonseca non sarà più l’allenatore del Lille a fine stagione.