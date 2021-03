Dopo la vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato così a Sky Sport: "Mi aspettavo che giocassero così. Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo aspettato il momento giusto per pressare, ci siamo abbassati al momento giusto. Difensivamente è stata una partita molto buona. Il percorso? Mancini è in difficoltà, si è sacrificato anche oggi per continuare, abbiamo giocatori stanchi. Lo spirito di squadra è importante. Il battibecco con Pedro? Non aveva capito cosa volevo dirgli ecco, solo questo. Allenare a Roma? Mi piace molto allenare la Roma, è un grande piacere. Mi piace la città, i tifosi, non è facile, ma è importante essere sempre equilibrati, in ogni momento".