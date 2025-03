Fonseca nella bufera: mercoledì il processo. L'arbitro Millot: "Ha tentato di colpirmi". Dg Lione: "Siamo scioccati"

AFP via Getty Images

Il brutto episodio accaduto nel match valido per la 24esima giornata di Ligue 1 ha fatto scalpore e porterà delle inevitabili conseguenze e mentre si attende la decisione sullo stop per il tecnico portoghese si susseguono le reazioni del mondo calcistico francese. Ferma condanna per l'accaduto da tutte le parti, non sono bastate le scuse immediate di Fonseca per abbassare i toni, complice anche il clima di altissima tensione attorno alla classe arbitrale transalpina degli ultimi mesi.

FOLLIA FONSECA, ROSSO DIRETTO E TESTA A TESTA CON L'ARBITRO

- Come riferisce Ansa, si terrà, presso la commissione disciplinare della Lega calcio francese, ila Fonseca per il testa a testa con l'arbitro Millot.- Fonseca si è scusato nel post-partita, ma il mea culpa non sembra poter bastare per evitare una lunga squalifica., arbitro di Lione-Brest, ha raccontato la sua versione dei fatti a L'Equipe: "Mi è saltato addosso con fare intimidatorio e ho deciso di espellerlo direttamente. Non si trattava di un secondo cartellino giallo, ma di un'espulsione diretta. La situazione ha continuato a degenerare.. Sono rimasto impassibile, un po' per la sorpresa, ma soprattutto per non indietreggiare di fronte a quella intimidazione. Alcuni giocatori e addetti alla sicurezza sono intervenuti per allontanarlo, ma lui è tornato alla carica una seconda volta... per poi allontanarsi definitivamente., che non mi sarei mai aspettato da un allenatore professionista. Ho cercato di mantenere la calma e di non reagire".

- Al quotidiano francese ha parlato anche il direttore generale dell'OL, che ha confermato come oltre alla squalifica sia in arrivo anche una sanzione da parte del club: "Al Lione, quando ci sono problemi comportamentali, che riguardino un giocatore, un membro dello staff, un allenatore o anche me,, ovviamente. Sanzione finanziaria?. L'ha ammesso lui e sono felice di questa sua reazione immediata nello scusarsi. E' stato uno scatto d'ira, da non ripetere, è ovvio, ma è venuto a scusarsi e da quello che mi ha detto, ha scritto al signor Delerue e al signor Gauthier. Non gli abbiamo chiesto niente, l'ha fatto lui stesso. Rispettiamo anche un po' questo.. Ora aspettiamo la commissione disciplinare e accetteremo la decisione. Abbiamo la sensazione che ci sia molta tensione attorno all'organismo arbitrale. Il club ha preso posizione nei confronti di Fonseca. E' molto bene ricordarlo ed è importante. Presteremo molta attenzione a questo aspetto".

- Nella serata di ieri era arrivata anche la durissima presa di posizione del, per bocca del portavocemarre a RMC Sport: ". Sembra che il signor Fonseca sia stato l'unico del calcio professionistico questa settimana a non aver capito che l'arbitro andava rispettato, l'unico a non aver sentito che il ministro aveva parlato. Ha parlato il presidente della Federazione, ha parlato il presidente della Lega. Ci sono state sanzioni al Marsiglia. Nel calcio professionistico, dobbiamo essere esemplari. Abbiamo bambini che ci guardano.".