. Alla vigilia della partita contro il Verona in programma domani, l'allenatore della Roma Pauloha parlato così in conferenza stampa dei temi principali verso il match: "".- "Io (ride, ndr) capisco la vostra curiosità ma non voglio parlarne adesso. Vediamo la prossima settimana. Abbiamo avuto tante speculazioni, non voglio contribuire ulteriormente. Pensiamo alla partita e alla Roma, è importante vincere per la Roma. Non ho bisogno di dirvi come la squadra ha vissuto il momento, basta vedere cosa abbiamo fatto con lo Spezia".- "Pellegrini capitano da qui a fine stagione? Penso che non sia tempo di parlarne ora. Pensiamo alla partita contro il Verona, che è molto forte in fase difensiva e non lascia giocare l'avversario".- "Non possiamo dimenticare che Perez è giovane e cresce, ha giocato bene con lo Spezia e crediamo molto in lui. Deve continuare a lavorare".- "Sono molto soddisfatto di Borja, sta giocando bene per la squadra, quando ha giocato ha sempre fatto buone partite. Non dimentichiamo che è giovane ed è arrivato da poco in Italia".- "Un calciatore che conosce bene il calcio italiano, è importante. Può adattarsi bene alla squadra e, che è molto importante".- "È sempre una possibilità dal 1'".- "I risultati sono facili da capire, con le big. Hanno fatto sempre bene contro le grandi squadre, per me per l'intenzione chiara di giocare, di avere la palla. È difficile fare il nostro gioco contro squadre di questo tipo che attaccano molto. Il Verona non permette di far giocare come al solito".- "Non incidono le diffide sulle scelte, io penso al Verona e non alla Juve. Abbiamo tanti giocatori pronti, poi vedremo cosa succederà".