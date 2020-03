Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’agenzia EFE in vista della gara di Europa League contro il Siviglia. Significative, viste la situazione sospesa per la gara, le parole sul Coronavirus. "​C’è qualcosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone. Penso che in questi giorni verranno prese decisioni molto importanti e non dovrebbero essere prese solo dai rispettivi campionati, ma dovrebbero essere prese in collaborazione con la Uefa. Non possiamo fermare la Serie A e poi giocare Valencia-Atalanta. Il coinvolgimento della Uefa sarà molto importante per tutti i campionati".