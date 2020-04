Paulo, allenatore della, parla a Sky Sport, partendo dagli elogi di una leggenda giallorossa, Francesco: “Sono molto contento per le parole di Totti su di me, è una leggenda, è un bel riconoscimento e sono dichiarazioni molto piacevoli. Pellegrini può fare il capitano come diceva Totti, sì, ha un carattere forte per esserlo. Ora abbiamo Dzeko, ma penso che in futuro possa farlo.- “Parlo sempre coi giocatori, hanno lavori individuali da fare, per ognuno di loro. È importante avere il controllo del lavoro che stanno facendo. Controlliamo peso, alimentazione, tutto”.“Sta bene, sono positive le indicazioni che ho da lui, penso che sta recuperando molto bene”.SULLA RIPRESA - “Quando inizieremo veramente il campionato? E la prossima stagione? Sono due domande che mi faccio io, due cose da capire per preparare bene il lavoro e capire quante settimane di preparazione serviranno prima di ricominciare. Un paio di settimane penso io. Europa League? In questo momento la salute di tutti è più importante del calcio. Dobbiamo capire quando ci saranno le condizioni per ricominciare”.- “Giocare anche d’estate? Sì, penso che se ci sono le condizioni giuste sia importante finire il campionato. Coppe in sede neutra? Ora ci sono tante ipotesi, ma prima per me dobbiamo terminare la Serie A”.- “Riduzione ingaggi? Penso che dobbiamo essere pronti ad aiutare in questo momento difficile e noi lo siamo. Allenatore, giocatori e società, siamo pronti a farlo”.