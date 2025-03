Fonseca rischia maxi squalifica anche fuori dalla Francia. Nella tesi difensiva spunta la guerra in Ucraina

AFP via Getty Images

FONSECA, TESTA A TESTA CON L'ARBITRO

Il tecnico portoghese volerà a Bucarest con il suo Lione per la vigilia di FCSB-OL di Europa League, parlerà in conferenza stampa e poi sarà in audizione davanti alla commissione disciplinare della(Ligue de Football Professionnel) per il testa a testa con l'arbitrodurante la partita di Ligue 1 con il Brest.

FONSECA NELLA BUFERA, LE ACCUSE DELL'ARBITRO MILLOT

Un episodio grave sul quale si è già espressa gran parte del calcio francese condannando la condotta dell'ex allenatore di Roma e Milan, già sanzionato dal Lione e per il quale viene chiesta una sanzione esemplare. Rischia fino a sette mesi di stop, come evidenziato negli scorsi giorni dalla stampa transalpina.- Come riferito da L'Equipe, oltre alla lunga squalifica la commissione disciplinare della LFP. E non solo: secondo il quotidiano,, dove il Lione si è qualificato agli ottavi. In caso di sanzioni pesanti, la FIFA solitamente accoglie le richieste delle federazioni nazionali. Dovrebbe essere questo il caso di Fonseca, che rischia una sospensione di sette mesi dopo la sua sfuriata. Se questo riguarda tutte le competizioni in Francia, potrebbe valere anche per altre competizioni nel mondo.

- Uno dei temi più discussi in queste ore sono le motivazioni della reazione di Fonseca e cosa lo abbia portato a questa reazione. La Gazzetta dello Sport evidenzia comenel portoghese e riporta di indicazioni dalla Francia, dove parlano della sua. Un'interpretazione autentica, si legge, perchéL'allenatore portoghese ha una moglie ucraina, conosciuta negli anni alla guida delloquando era la responsabile stampa de proprietario Akhmetov. La preoccupazione familiare potrebbe essere uno dei temi trattati dai suoi avvocati davanti alla commissione disciplinare.