Paulo Fonseca, allenatore ex Roma, torna sulla chance sfumata di sedersi sulla panchina del Tottenham. Queste le sue parole al The Telegraph: "Era tutto definito, stavamo preparando la pre-season, ma le cose sono cambiate quando è arrivato un nuovo Managing Director. eravamo in disaccordo su alcune idee e lui ha preferito un altro allenatore. Gli Spurs volevano un allenatore offensivo e io ho dei principi. Voglio il progetto giusto e una società che creda nelle mie idee, nel mio modo di giocare. E questo non è successo con Paratici".