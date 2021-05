L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di La Spezia per l'ultima giornata di campionato: "Dobbiamo vincere per qualificarci in Europa, i calciatori sono motivati e consapevoli che è un obiettivo importante".



"Penso che la società debba avere sempre equilibrio, non bisogna fare drammi quando si perde. E' vero che c'è grande pressione qui, ma è importante lasciare questo. Penso di aver migliorato questo equilibrio. Siamo arrivati in semifinale di Europa League, questa è la dimostrazione che lo spogliatoio non si era rotto".



"Dzeko? Avergli tolto la fascia da capitano non lo ha demotivato. La prova è l'ultima partita con la Lazio, nelle grandi squadre queste cose succedono e ora è tutto risolto. Su Pedro...".