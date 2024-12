Fonseca sbotta: "La Penna era il Var di Milan-Udinese, ero già preoccupato. Non c'è rispetto"

Getty Images

Paulo, allenatore del, ha parlato a Sky, Dazn e in sala stampa dopo la sconfitta contro l'Atalanta: non mancano toni accesi nei confronti della direzione arbitrale."Nel secondo tempo ci è mancato raggiungere gli attaccanti, come invece siamo riusciti a fare nel primo. Alla fine abbiamo perso per due palle ferme, la prova nei primi 45' era stata buona ma non altrettanto nei secondi. Quando finisce la partita e vediamo che abbiamo preso due gol del genere è difficile guardare la classifica".- "Io non ho mai parlato di arbitraggi ma oggi prendo gol e il mio giocatore subisce fallo. Non ho dubbi sul modo in cui l'arbitro ha indirizzato la partita contro il Milan. Non c'è rispetto per noi in questo momento".

- "Non ho paura di dire la verità, ho rispettato sempre il lavoro degli arbitri e rispetto il loro lavoro, ma ogni settimana il rispetto manca a noi. E' sempre così. Una situazione come quella di De Ketelaere su Theo Hernandez sporca la partita, la cambia, e tutte le settimane ci sono grandi errori"."C'era il fallo su Theo. Ma non è stato solo quello, è tutto il modo di arbitrare. Io sono sempre stato zitto. Mancanza di rispetto: io dico basta. Dopo aver visto quello che è successo oggi, non avrò più comprensione per il lavoro degli arbitri".

Milan-Udinese del 19 ottobre, minuto 29: lieve contatto tra le gambe die di Lovric, che cade a terra al limite dell'area mentre è lanciato verso la porta di Maignan.Fonseca oggi in sala stampa ha aggiunto: "La Penna non ha arbitrato dopo quello che è successo quel giorno, è tornato oggi, è incredibile".... - Al 22' di Atalanta-Udinese del 10 novembre: su un calcio d'angolo,(mentre il sinistro rimane attaccato, a conferma di come il movimento del destro non sia naturale), e il contatto col pallone è punibile.Il dirigente bianconero, dopo la gara: "Io posso anche capire l’arbitro che era un po’ coperto, ma il Var? Poi so che al Var c’era uno bravissimo che contro il Milan ha fatto l’aiutante e ha trovato un gol da annullare per un millimetro, e oggi non viene chiamato l’arbitro per questo calcio di rigore. Pazienza, siamo stati sfortunati., dopo aver letto della lettera di scuse al Monza. Complimenti all’Atalanta ma oggi 'Di Bello' c’è stata solo la nostra prestazione".