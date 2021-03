IL TABELLINO

ma il mondo qualche volta gira alla rovescia e succede quel che non t’aspetti. Due ragazzini romeni e così può accadere quello che non ti aspetti. Due ragazzini romeni che dicono di ispirarsi a Mutu, demoliscono la Roma e premiano il mercato di gennaio, capace di rinforzare una squadra che ha lasciato per strada troppi punti. MI voglio sbilanciare:. Quanto alla Roma, forse Fonseca aveva captato qualche segnale contrario quando aveva denunciato la stanchezza di una squadra costretta a giocare sempre tre volte alla settimana. MaL’allenatore portoghese punta su. Pellegrini retrocede in mediana insieme a Villar mentre Karsdorp si prende un turno di riposo lasciando a Bruno Peres la fascia destra. Dall’altra parte il povero D’Aversa, squalificato e quindi in tribuna, deve fare i conti con la. A Gervinho, che non gioca mai volentieri, si aggiungono Inglese e Cornelius. E’ la grande occasione di un ex bella speranza, Graziano Pellè, che mancava da una vita.La Roma sembra padrona del campo ma a parte un rigore reclamato senza troppa enfasi da Pellegrini, non si vede la luce che invece illumina il Parma quando i due ragazzini romeni organizzano un veloce arrembaggio., perso di vista da Kumbulla. Gol da manuale del contropiede al quale la Roma oppone una rincorsa piuttosto confusa che la porta a una superiorità solo virtuale: nel primo tempo dodici tiri della Roma contro uno del Parma ma nessun pericolo reale per Sepe. Ma dopo l’intervallo il copione si modifica. Il Parma si difende e contrattacca con i due incursori romeni e con la solida intelligenza di Pellè che si procura il rigore bruciando Ibanez.Cosa può succedere a questo punto? I tifosi parmigiani toccano ferro ripensando alle tante rimonte subite in questa bislacca stagione. Ma stavolta non ce n’è per nessuno a dispetto dei tentativi quasi disperati di Fonseca che fa debuttare l’americano Reynolds e finisce con quattro attaccanti.Marcatori: 9’ p.t. Mihaila (P), 9’ s.t. rig. Hernani (P)Assist: 9’ p.t. Man (P)Parma (4-3-3): Sepe; Pezzella, Bani, Osorio, Conti (35’ s.t. Laurini); Kurtic, Brugman, Hernani; Mihaila (35’ s.t. Karamoh), Pellè (15’ s.t. Zirkzee), Man. All. TarozziRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Kumbulla (14’ s.t. Cristante); Spinazzola, Villar (33’ s.t. Diawara), Pellegrini (33’ s.t. Mayoral), Bruno Peres (14’ s.t. Reynolds); Pedro (14’ s.t. Perez), El Shaarawy; Mayoral. All. FonsecaAmmoniti: 23’ p.t. Osorio (P), 31’ p.t. Bruno Peres (R), 8’ s.t. Pellegrini (R), 20’ s.t. Hernani (P), 24’ s.t. Dzeko (R), 45’ s.t. Karamoh (P)Arbitro: Marco Piccinini