Intervistato nel post-partita della sfida vinta contro l'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Europa League l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca si è mostrato molto infastidito per le continue voci sul suo futuro."È stata una vittoria importante, dopo i tanti problemi con i giocatori a livello fisico alcuni dei quali che sono molto importanti per la squadra è stato importante vincere qui. L’Ajax è una grande squadra come abbiamo visto oggi, i ragazzi hanno fatto una grande partita. I quarti non sono chiusi ma è importante"."Spinazzola stava molto bene, stava creando molte azioni in attacco. C’è stato questo problema e Calafiori è entrato molto bene e ha aiutato molto la squadra"."Penso che la squadra ha capito che era un momento importante per noi, hanno dato tutto. Abbiamo avuto un problema difensivo ma la squadra è stata sempre consapevole che potevamo fare gol"."Sì è vero, quello che mi dispiace è che tante volte siamo noi da soli a crearci problemi. Dopo il gol subito abbiamo sempre controllato bene l’attacco dell’Ajax, che è una delle squadre offensive più forti d’Europa. Pellegrini ha fatto una grande partita con un grande atteggiamento, come tutti oggi"."Io devo fare il mio lavoro, non posso controllare le critiche. Devo dire che accetto sempre le critiche, se dicono che Fonseca non fa bene questo o quello, io posso accettarle. Quello che più mi dispiace sono le bugie, che sono tante. La Roma sta rappresentando l’Italia, in una settimana importante come quella della partita con l’Ajax, bisognerebbe aiutarla e invece si dicono tante falsità. Per me è difficile accettare che si creino tante bugie intorno alla squadra, possiamo dire che non le ascoltiamo e non le guardiamo ma è difficile non farlo".- "Mi riferisco al casino dei giocatori che mi hanno affrontato prima dell’allenamento. Non so chi abbia fatto questo, non è successo. Questo non posso controllarlo, posso controllare il mio lavoro e cerco di farlo in modo equilibrato”.