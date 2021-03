Per la prossima stagione comunque vada a finire si pensa a un cambio tecnico sulla panchina della Roma. Le strade con Fonseca si divideranno in ogni caso, forse anche per una decisione consensuale, anche se il mancato conseguimento della qualificazione in Champions interromperebbe automaticamente il rapporto. Fonseca sta facendo un buon lavoro tra tante difficoltà, ha molti estimatori in tutta Europa e il Benfica gli sta facendo una corte spietata per riportarlo a casa. Inoltre la pressione del calcio italiano si fa sentire. Sempre secondo il Corriere dello Sport, per la successione i nomi sono sempre quelli di Allegri e Sarri.