Fonseca vs Leao, un braccio di ferro dall'esito scontato

- il che presupporrebbe il fatto che il suo gradimento del giocatore sia molto basso - e di evitare in ogni modo di pronunciare la parola “caso”. Ma in fondo gli eccessi di sincerità nelle sue analisi della partita e di un momento sono ormai un marchio inconfondibile dell’allenatore portoghese. Che non più tardi di un paio di giorni fa,dalla formazione titolare contro il Napoli, si è lasciato scappare queste parole: "Io gestisco le cose con i calciatori in maniera diversa. Non c'è nessun conflitto tra noi, è solo un'opzione dell'allenatore.".La probabilissima terza esclusione consecutiva dell’attaccante classe ‘99 dall’undici di partenza, anche se dovesse avvenire in occasione di una gara di minor fascino rispetto alla proibitiva trasferta contro il Real Madrid di martedì prossimo, è un altro passaggio die che, di riflesso, contribuisca a risollevare il Milan dalla pesante situazione nella quale si è cacciato. Cinque sconfitte su 12 partite ufficiali, 3 in un campionato che vede il Napoli scappare a +11 (seppur con un match in più), e una in Champions League a cui presto potrebbe seguirne un’altra, da pronostico, complicando ulteriormente la rincorsa ad un piazzamento che valga quanto meno la partecipazione ai playoff per gli ottavi di finale.Le colpe sono di tutti e di nessuno, quindi diventano di tutti.I più bravi, quelli che, banalizzando, ti fanno vincere le partite sono destinati ad avere un trattamento di riguardo. E’ fisiologico che per loro le regole valgano fino ad un certo punto. Non sarà eticamente corretto, ma negli spogliatoi non ci si impone con le buone maniere e i sani princìpi. Tradotto, in parole povere:(ma anche del miglior Theo Hernandez, del miglior Maignan, del miglior Reijnders e del miglior Morata) per cambiare rotta., ancora più che nelle precedenti soste del campionato e che un ulteriore scossone potrebbe farlo cascare in terra e lasciarlo a piedi. PerchéChe, come sempre accade, si vedrebbe nella situazione di fare una scelta necessaria per il bene collettivo. Dimostrare coi fatti di credere nel progetto affidato a Fonseca - contratto con scadenza nel 2027 - e prepararsi al sacrificio di Leao, magari già a gennaio per monetizzare al meglio la sua cessione, o trovare un nuovo allenatore che sappia recuperare la migliore versione dell’attaccante e salvare una stagione che sta prendendo una piega molto inquietante?Di casi simili nella storia del calcio è pieno e raramente si risolvono in favore dell’allenatore di turno.Non fa eccezione nemmeno questo Milan che, al netto delle tante altre situazioni di difficile risoluzione, non può immaginare di venirne fuori senza uno dei suoi migliori calciatori.Indipendentemente da come andrà a finire e dall’esito (scontato) di questo braccio di ferro con Leao. Un braccio di ferro in cui il vincitore appare sempre più chiaro.