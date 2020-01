Presente all’evento Pitti Uomo a Firenze, l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in vista della sfida di domenica contro la Juventus.



LA JUVE - “La Juve è una grandissima squadra, sta bene, ha vinto l’ultima partita facendo bene. Mi aspetta una partita difficile. E’ importante quando si perde capire cosa è successo. Noi abbiamo visto i nostri errori col Torino e stiamo lavorando”.



RONALDO - "Cosa dirò a Ronaldo? Vediamo, spero che Cristiano possa essere arrabbiato dopo la partita”.



INTER E JUVE - “Chi è più forte fra Inter e Juve? Sono due squadre molto forti. Non posso dire chi sia la più forte. Mi piacciono queste partite, sono motivanti e tutti aspettiamo di giocarle”.



DE ROSSI - “Non posso parlare molto di lui perché non lo conosco. Conosco il giocatore ed è stato un grandissimo. Ha terminato adesso, un giocatore grandissimo che ha fatto una grande carriera”.



MERCATO - “Non voglio parlare di mercato adesso. Siamo vigili, ma non posso dire altro”.



ZANIOLO - “Sì, penso che Zaniolo sarà nelle condizioni di giocare”.