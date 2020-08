Nel corso di un'intervista ad As, il tecnico della Roma,, ha dichiarato: "Com'è andato il primo anno? Bene. Il calcio italiano è stato una grande sorpresa per me, ha un livello altissimo. Sapevo che le squadre fossero forte e organizzate, ma non si difendono soltanto. Il miglior marcatore d'Europa è stato Immobile, è un campionato offensivo, con molti gol e spettacolo"."E' vero che tatticamente e difensivamente le squadre italiane sono forti, ma bisogna smetterla con questo mito. Da un punto di vista offensivo, è un calcio tra i migliori d'Europa"."Il gruppo si è unito, abbiamo fatto un finale di campionato fantastico, pareggiando solo contro l'Inter nei minuti finali. Siamo in un buon momento, motivati"."Il Siviglia è una grande squadra e ha un ottimo allenatore. Hanno fatto un campionato molto buono, è una partita molto difficile. Conosciamo bene il Siviglia, ha vinto la coppa tre volte negli ultimi sei anni"."Cerco di non essere una copia di qualcuno. Mourinho è e continua ad essere l'allenatore di riferimento per tutti i tecnici portoghesi per quanto ha conquistato e vinto. Per questo, ovviamente, l'ho ammrato, ma per il livello di gioco ho sempre detto di essere un ammiratore di Pep Guardiola. Per me è unico, difficilmente ce ne sarà uno come lui"."Abbamo cambiato molti giocatori dall'estate scorsa. La verità è che abbiamo confermato giocatori di esperienza come Dzeko e Kolarov, ma possiamo contare anche su una squadra di giovani. Se a questa squadra si dà continutà, può diventare molto forte in futuro"."E' un giocatore speciale. Ha fatto 16 gol, ma senza calciare i rigori. Ci sono altri giocatori in Italia che hanno fatto molti gol, ma tirando i rigori. Ha qualità ed esperienza enormi, non è facile oggi incontrare giocatori così"."Ci sono anche Mancini, Ibanez, Diawara, Veretout, Carles Perez, Villar, Kluivert, Under...La nostra squadra è piena di giocatori giovani che possono essere il futuro della Roma"."Ci sono due possibilità per essere più forti. Una è investire come investono Juve e Inter, ma la Roma ora non ha queste possibilità. Oppure dando continuità e fare un lavoro per costruire il futuro: questo è il nostro cammino".