Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia, ha fatto i complimenti ai tifosi del Milan per la coreografia che ieri sera hanno dedicato a medici, infermieri e volontari che hanno lottato e stanno lottando contro il Covid: ". E non lo dico da milanista. Un messaggio eccezionale per una coreografia che resterà per sempre nella storia dello sport. Grazie ragazzi!!!".