Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, scrive su Facebook, dicendo la sua sul prossimo passaggio alla zona gialla: “Tornare lunedì in zona gialla è un risultato importante e soprattutto meritato. Anche se francamente continuo a non capire perché il provvedimento non sia stato reso operativo da domenica. Un risultato meritato dai lombardi, che hanno sempre dimostrato senso civico nel rispetto delle regole e grande spirito di sacrificio. Dobbiamo proseguire su questa strada confermando che i dati della Lombardia erano da tempo e sono oggi quelli che ci consentono di essere ”gialli””.