Football Benchmark: Milan e Inter valgono più della Juventus. Cresce il Napoli

Getty Images

A stabilirlo è l'ultima edizione di "", lo studio annuale condotto da Football Benchmark sulle valutazioni d'impresa dei club. Per la prima volta nel decennio e monitoraggio, le due società milanesi hanno scavalcato la Vecchia Signora, una situazione drasticamente diversa rispetto anche solo a cinque anni fa.- Come si legge nello studio, iora valgono, registrando unrispetto al 2024. Iinvece). In decrescita la: i bianconeri sono scesi a, registrando unrispetto allo scorso anno.

Le tre grandi della Serie A in una forbice tra 150 milioni con le due milanesi in testa, pensare che solo cinque anni fa il divario era nettamente più ampio con la Juve staccata di molto. Nel 2020 i bianconeri, per quanto riguarda l'enterprise value, valevano, più delle altre due messe assieme: l'Inter si fermava ae il Milan aIl divario era frutto del ciclo vincente della Vecchia Signora e del tramonto dei mecenati per le due meneghine, ma dal Covid in poi è cambiato tutto, con Milan e Inter tornate a brillare in campionato e farsi valere in Champions League (le due finali raggiunte dall'Inter sono il chiaro esempio), mentre la Juventus è entrata in una crisi economica da cui sta uscendo con fatica., CEO e fondatore di Football Benchmark, sottolinea: "Il club bianconero ha indubbiamente perso un vantaggio competitivo che aveva acquisito fino all’inizio del Covid, entrando con l’ingaggio di Ronaldo in una spirale di costi insostenibili che solo ultimamente si stanno tagliando", riporta La Gazzetta dello Sport.

- Cos'è l'enterprise value? Si tratta della valutazione aziendale, che esprime quindi il valore complessivo di una società, la sommatoria di tutti i suoi asset. Viene calcolato da Football Benchmark attraverso il modello dei multipli del fatturato, correggendo il moltiplicatore in base a un algoritmo che considera cinque parametri:- Profittabilità (rapporto stipendi-ricavi ed Ebit);- Popolarità (seguito sui social media);- Potenziale sportivo (valore della rosa);- Gestione dei diritti tv;- Eventuali stadi di proprietà.Per l'ultima edizione del report sono stati presi come riferimento i bilanci 2022-23 e 2023-24.

- C'è una prima storica, per la prima volta una squadra di calcio ha superato il tetto dei 6 miliardi.staccando Manchester City (5.104 milioni) e Manchester United (5.051). Quattro club tra i 4,5 e i 4 miliardi (Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal), tra i 3,8 e i 3 miliardi invece PSG, Tottenham e Chelsea.- Nessuna italiana in top ten, per trovarne una bisogna tornare al 2022 con la Juventus, ma otto tra le prime 32. E, che ora vale più di un miliardo:l'enterprise value della società di Aurelio De Laurentiis, dato che considera gli ultimi due bilanci in utile e uno squad cost (stipendio più ammortamenti) che nel 2023-24 si assestava al quinto posto in Serie A.

Seguono la(665 milioni), l'(573 milioni), la(559 milioni) e la, new entry in questo elenco con 507 milioni.