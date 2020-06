Un tempismo straordinario. Dal pomeriggio di ieri il Registro del Commercio del Canton Ticino ospita la notizia di. Risulta infatti che in data 2 giugno 2020 sia stata nominata col ruolo di “direttrice” la signora Julija Sedlar, cittadina croata con residenza a Lugano. E la data di ieri, 5 giugno 2020, è quella in cui è stataSi tratta di coincidenze formidabili.. E il 5 giugno è il giorno in cui. Ribadiamo, si tratta di coincidenze. Dalle quali però deve essere rimasto spiazzato lo stesso Stefano Castagna, l'agente nonché (almeno fino al 2 giugno 2020) amministratore unico di Football Capital SA. Che durante una telefonata di ieri sera, aggiungendo che un nuovo amministratore delegato residente in Svizzera sarebbe stato nominato entro 10 giorni. Nel momento stesso in cui ci diceva ciò, il registro cantonale del Ticino dava notizia della nomina di Julija Sedlar.Si tratterebbe di un contratto di consulenza, che l'agente si è detto disposto a farci avere affinché se ne possa valutare il contenuto.Speriamo anche di poter constatare, con massima oggettività, che si tratti di un documento stilato e sottoscritto entro le ore 9 di martedì 2 giugno 2020, cioè la data e l'ora approssimativa in cui FC Chiasso ha pubblicato la notizia sul proprio sito ufficiale : la nuova direttrice Julija Sedlar, come si legge sul registro cantonale, è organica dal 2 marzo 2010 a ACSA SA Commercialisti Associati, lo studio professionale presso il cui indirizzo luganese di via Giacometti risulta avere sede Football Capital SA.@pippoevai