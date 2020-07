Notizie che giungono da una domenica di fine luglio. La prima:. La seconda: sempreRiguardo alla prima notizia, che è anche la meno importante, andiamo rapidamente.mandata in edicola ieri (26 luglio) ospitasocietà della Challenge League svizzera (). A motivare questo interesse è il fatto che i nostri articoli sull'intreccio Football Capital-FC Chiasso abbiano richiamatoche milita nel campionato argentino di Serie B, avvocatoMa come mai tanta attenzione? La risposta a questa domanda sta nella seconda notizia e richiede che si faccia qualche passo indietro.a un'altra testata locale, il Diario de Tandil, pubblicata il 23 luglio con supporto audio al testo (). La chiacchierata è dedicata a un affare di calciomercato non andato a conclusione e il presidente del Club Santamarina ne spiega il perché.). Nei mesi scorsi il ragazzo era stato in procinto di passare ai Colorado Rapids, franchigia della Major League Soccer USA.Ma quale sarebbe il club in cui Ghezzi vorrebbe portare Depietri? Risposta: il FC Chiasso.Rilascia un'intervista all'Eco de Tandil, pubblicata il 21 luglio, in cui dà per quasi fatto l'accordo. Addirittura mette fretta al club perché fa presente che in Svizzera la stagione inizia il 12 settembre e dunque bisogna spicciarsi ().. Ciò che induce il presidente del Club Santamarina a rilasciare l'intervista pubblicata due giorni dopo dal Diario de Tandil. Nell'occasione Bossio dà la notizia più importante:Dal punto di vista economico, ecco i termini dell'offerta presentata da Ghezzi per come li riporta Bossio:. In effetti, stando così le cose, l'offerta portata da Ghezzi è semplicemente irricevibile.Ma Bossio va oltre e dice la sua sul Chiasso FC, il club che infine dovrebbe riscattare il calciatore più promettente della sua squadra:Va precisato che Bossio rilascia queste dichiarazioni prima di scoprire gli articoli die segnalarlo via Twitter (ciò che avviene il 25 luglio). Dunque non aveva nemmeno ancora letto l'ultima novità sul FC Chiasso, datata 26 luglio ().Tornando alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del, esse toccano il tema di maggiore interesse in questa vicenda:Quanto agli azionisti italiani del Chiasso, da anni stiamo aspettando di conoscerli.Ha agito come agente del calciatore? O come rappresentante del FC Chiasso con regolare mandato? O come rappresentante di Football Capital in partnership col FC Chiasso?E perché questo insistere sul club ticinese come destinazione, se egli stesso ammette nell'intervista rilasciata all'Eco de Tandil che vi sono altre offerte? Soprattutto: è possibile una volta per tutte leggere il contenuto di questo accordo fra Football Capital e FC Chiasso?Rammentiamo che in data 5 giugno, un venerdì pomeriggio, nel corso di una telefonataSono passati quasi due mesi e stiamo ancora in attesa. Problemi con le schede svizzere?